تنطلق اليوم بمشاركة 212 فريقا.. تعرف على أماكن حملة صحة المرأة بـ كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، انطلاق حملة دعم صحة المرأة والتي تستهدف الكشف المبكر عن الفتيات والسيدات من سن 18 عامًا، وإجراء الفحوصات لهن بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي جاءت تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر"، وذلك بإشراف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة.



من جانبها، قالت الدكتورة رشا فكري، منسق عام الحملة بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملة تضم 212 فريقًا طبيًا من الطبيبات والممرضات؛ لتقديم خدمات الكشف المبكر عن السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وإجراء التوعية والفحص وتقديم العلاج اللازم، بالمجان.



وينشر "صدى البلد"، خريطة بمواقع الفحص الخاصة بحملة "دعم صحة المرأة"، في جميع القرى والمدن بمحافظة كفر الشيخ.

