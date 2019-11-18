وائل نبيل: مستشفى جامعة الإسكندرية مقام على مساحة 8 أفدنة

قال الدكتور وائل نبيل رئيس قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، إن المستشفى مقامة على مساحة 8 أفدنة ولديها علاج جراحى وعلاج طبي للاطفال وينقصها العلاج الإشعاعي.



وأوضح الدكتور وائل فى تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بى سى مصر"، أن المستشفى تحتوى على 100 سرير وأربع غرف عمليات، مشيرا إلى أن جهاز الاشعاع لم يصل إلى المستشفى حتى الآن.



وأضاف الدكتور وائل، أنه تم التقدم الى وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط للحصول على الجهاز والدولة دعمت ذلك بـ 20 مليون جنيه لشراء الجهاز وأن سعر الجهاز يفوق الـ 40 مليون جنيه.



وأكد الدكتور وائل، أن عدد أجهزة العلاج الإشعاعي في الإسكندرية هم أربعة فقط ونحن نحتاج إلى 17 جهاز على الأقل لكى نستطيع تغطية الـ 17 مليون مواطن فى محافظات وجه بحرى.

