بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر بتاريخ 18-11-2019

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جزر القمر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ، اليوم الاثنين.



ويسعى الفراعنة للفوز، لامتصاص غضب الجماهير، بعد التعادل المخيب مع كينيا على ستاد برج العرب ، بعد أداء هزيل من اللاعبين في الملعب.



وتعادل منتخب مصر مع كينيا 1-1 فيما حقق جزر القمر الفوز على توجو بهدف نظيف ، ليتصدر الأخير مجموعته برصيد 3 نقاط ، يليه مصر وكينيا برصيد نقطة لكل منهما ، ويتذيل المجموعة توجو بدون نقاط.



موعد مباراة مصر وجزر القمر



يواجه منتخب مصر ، جزر القمر فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، اليوم الاثنين 18 نوفمبر على ملعب الأخير.