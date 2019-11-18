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رياضة

بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر بتاريخ 18-11-2019

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
بث مباشر لمباراة
بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر بتاريخ 18-11-2019
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ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جزر القمر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 ، اليوم الاثنين.

ويسعى الفراعنة للفوز، لامتصاص غضب الجماهير، بعد التعادل المخيب مع كينيا على ستاد برج العرب ، بعد أداء هزيل من اللاعبين في الملعب.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا 1-1 فيما حقق جزر القمر الفوز على توجو بهدف نظيف ، ليتصدر الأخير مجموعته برصيد 3 نقاط ، يليه مصر وكينيا برصيد نقطة لكل منهما ، ويتذيل المجموعة توجو بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وجزر القمر

يواجه منتخب مصر ، جزر القمر فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، اليوم الاثنين 18 نوفمبر على ملعب الأخير.
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