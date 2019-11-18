البرلمان العربي يحذر أثيوبيا بسبب سد النهضة.. والسلطات الإيرانية تقطع الانترنت وتستمر في قمع التظاهرات.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، الضوء على أبرز الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما سلطت الضوء على الموضوعات التي اهتمت بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي أبرزت قرار محكمة جنايات غرب العسكرية، بإعدام الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري (ليبي الجنسية) شنقًا وسجن 21 آخرين في حادث الواحات الإرهابي.



وتضمن قرار المحكمة معاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، ومتهم آخر بالسجن المشدد 15 عامًا، بالإضافة إلى تسعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد خمس سنوات ومعاقبة خمسة متهمين بالمشدد ثلاث سنوات، وعاقبت متهمًا واحدًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات.



وحول أزمة سد النهضة، وجه رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، رسالتين خطيتين إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في إثيوبيا. وتأتي الرسالتان لإبلاغ إثيوبيا بقرار البرلمان العربي في 31 أكتوبر، بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي، وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يُحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يُلحق أي ضرر بمصر والسودان.



ومن لبنان، عادت الأمور المرتبطة بحكومة لبنان، إلى المربع الأول مبدئيًا، بمعنى أن الاستشارات النيابية، التي كان يمكن أن تحصل مطلع هذا الأسبوع، ستؤجل، لأن عملية التكليف لم تنضج، ولأن الأمور تعقدت، ذلك مع تراجع الوزير السابق محمد الصفدي عن قبول تشكيل الحكومة، وعاد الحديث عن ارتفاع حظوظ تكليف سعد الحريري بالأمر.



وفي إيران، فرضت السلطات الإيرانية قيودًا شديدة على الإنترنت منذ اندلاع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، حسبما أكد نتبلوكس، وهو موقع لمراقبة الإنترنت.



وقال الموقع إن "إيران الآن تغلق شبكة الإنترنت الوطنية بشكل شبه كامل، وبيانات الوقت الفعلي للشبكة، تظهر أن مستوى الاتصالات 7 في المئة من المستويات العادية، بعد 12 ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي".



ومن اليمن، في تصعيد خطير يهدد بنسف الهدنة الهشة في الحديدة، عاودت ميليشيا الحوثي قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديريتي التحيتا وحيس جنوب المحافظة، بينما قالت مصادر عسكرية، إنه تمت تصفية 3 قيادات حوثية خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في محافظتي صعدة والضالع خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفيما يخص الاحتجاجات في العراق، اتسعت في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق، المشاركة في إضراب شامل، تضامنًا مع الحراك الاحتجاجي في البلاد، واستجابة لدعوات أطلقها ناشطون ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية، للإضراب عن العمل في المدارس ودوائر الدولة المختلفة، إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين، كما أطلق الناشطون دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها العراقيين بتصعيد أشكال الاحتجاج.



ومن الكويت، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أبلغه بأنه سيجرى تشكيل الحكومة الجديدة قريبًا، وأكد عدم وجود أي نية لديه لحل مجلس الأمة، وأن المجلس باقٍ حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، ثم إتمام الانتخابات البرلمانية العام المقبل.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس أثناء مطاردة سيارته في القدس، وأصيب فلسطينيون بينهم أطفال وامرأة في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، وقمع جنود الاحتلال وقفة تضامنية مع صحفي جريح، فيما اعتقل أربعة فلسطينيين. وأصيب الشاب الذي استشهد لاحقًا، إصابة بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته ولم تعرف هويته.



وفي تبريرها لعملية القتل زعمت قوات الاحتلال أنه سرق سيارة من "جفعات همسوا" في القدس وتم التعرف عليه وبدأت الشرطة مطاردته وعندما رفض التوقف أطلقت عليه النار، ما أدى لإصابته بجروح حرجة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاده.



وفي الجزائر، على الرغم من تواصل الرفض الواسع لها من قبل الحركة الاحتجاجية، انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، أمس الأحد، بمشاركة خمسة مرشحين يمثلون في نظر الحراك وجوها من حقبة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة التي يطالبون برحيلها.



ومن صحيفة الاتحاد، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، العمل بسرعة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.



وخاطب ترامب كيم، الذي اجتمع معه ثلاث مرات منذ عام 2018 من أجل إنهاء البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.



ومن بريطانيا، تحقق الشرطة البريطانية في مزاعم بالتزوير الانتخابي بعدما اشتكى سياسي معارض من أن حزب المحافظين المنتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون حاول إقناع مرشحي حزب منافس بالانسحاب من الانتخابات العامة التي تجرى الشهر المقبل.