بطريقتين مختلفتين.. كيفية نقل الرسائل النصية من هاتف أندرويد لآخر

يجد بعض الأشخاص أنه من الصعب الانتقال من استخدام هاتفهم الحالي، إلى استخدام هاتف آخر جديد، ذلك لما يحتويه الهاتف القديم على رسائل وبيانات مهمة، ولعل من بين تلك البيانات رسائل الهاتف النصية، والتي يجهل البعض طريقة نقلها من هاتف إلى آخر، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع ويكي هاو التقني طريقة نقل الرسائل النصية من هاتف أندرويد إلى هاتف أندرويد آخر.



الطريقة الأولى: باستخدام تطبيقات النقل الخاصة بالرسائل النصية



1. قم بتحميل تطبيق حفظ نسخة احتياطية من الرسائل القصيرة على جهاز أندرويد الأول، ومن بين أبرز تلك التطبيقات الموجودة على متجر التطبيقات؛ "إس إم إس باك أب بلس" و "إس إم إس باك أب أند ريستور".

2. بعد تحميل وتثبيت أي من التطبيقات قم بفتح أي واحد منهم واتبع الخطوات التي ستجدها داخل التطبيق من أجل ضمان تشغيله بشكل صحيح.



الطريقة الثانية: باستخدام طبيق سمارت سويتش المصمم لنقل البيانات من جهاز ساسمونج إلى آخر.



1. قم بتثبيت تطبيق سمارت سويتش على الجهازين حتى تتمكن من نقل الرسائل بسرعة.

2. عند فتح التطبيق بعد تثبيته سيظهر أمامك خياران، إما الهاتف الأندرويد أو بطاقة الذاكرة، عليك اختيار "جهاز أندرويد" في التطبيقين، حيث يسمح ذلك باتصال الأجهزة ببعضها.

3. ضع الجهازين على مسافة قريبة من بعضهما لإنشاء اتصال بلوتوث.

4. انقر على خيار "بدء" على الجهازين، وحينها سيُطلب منك تحديد الجهاز المرسل.

5. والآن يجب عليك ضبط الجهاز القديم ليكون "الجهاز المرسل"، والجهاز الجديد ليكون "الجهاز المستقبل".

6.انقر على خيار "اتصال" في الجهاز المرسل وسيتم عرض رمز سري على الشاشة، ثم انقر على"متابعة" في الجهاز المستقبل.

7.أدخل الرمز السري إن لم يتصل الجهاز تلقائيًّا لتظهر لك قائمة بالبيانات التي يمكن نقلها.

8. بعد ذلك سيتوجب عليك تفعيل خيار نقل "الرسائل" على الجهاز المرسل، كما يمكنك إلغاء تفعيل أي شيء لا ترغب بنقله إلى الجهاز الجديد، ثم اضغط على إرسال وانتظر حتى اكتمال عملية النقل.