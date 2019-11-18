رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية اللغة العربية في المنوفية ويكرم المتفوقين



كما دعا رئيس الجامعة، إدارات الكليات بالقاهرة والأقاليم لتنظيم فعاليات وندوات توعوية بهدف تعميق الانتماء وحب الوطن لدى منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات.



وفي نهاية الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب، وتكريم مجموعة من الطلاب المتفوقين، حيث قام بمنح الطلاب نسخا من القرآن الكريم هدية لهم، من جانبهم توجه الطلاب بالشكر والتقدير لفضيلة رئيس الجامعة معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة واللفتة الأبوية الكريمة.



جدير بالذكر أن كلية اللغة العربية بالمنوفية كانت من أوائل الكليات التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، كلية اللغة العربية بالمنوفية، للاطمئنان على العملية التعليمية، والمشاركة في تكريم المتميزين من الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا وذلك في إطار حرصه على تشجيع الطلاب على النجاح والتفوق.رافق رئيس الجامعة الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري بطنطا، والدكتور السيد سلام، عميد الكلية.وتفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية وأدار حوارا أبويا مع طلاب الكلية قائلا لهم أنتم سفراء للأزهر الشريف، حملة العلوم العربية والشرعية فيجب عليكم أن تكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في كل مكان تتواجدون فيه، وحذرهم من الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لنشر الفوضى في المجتمعات عبر مواقع «التدمير الاجتماعي»، مؤكدا أن الهدف منها هو نشر الإحباط وبث الطاقة السلبية بين الشباب.وطالب فضيلة رئيس الجامعة، عمداء وأساتذة الجامعة، بضرورة ربط الأنشطة الطلابية بقضايا المجتمع المصري، وذلك لدمج الطلاب بقضايا المجتمع ورفع الوعي لدى الطلاب بالقضايا الحياتية، بما يخدم الوطن ويدعم رسالة جامعة الأزهر ورؤيتها الأكاديمية والمجتمعية، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.