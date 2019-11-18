3 طلاب ثانوى.. التحقيق مع أصحاب فيديو التنمر ضد شاب افريقي فى حدائق القبة

القى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي ٣ طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .



بداية الواقعة كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ٣ أشخاص ينهالون بالسباب علي طالب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء .



ورصدت أجهزة الامن الفيديو وتم تحديد هوية الـ٣ أشخاص وتبين انهم طلاب بالثانوي ومن خلال تحديد محل سكنهم تم ضبطهم وتم عرضهم علي النيابة العامة للتحقيق.