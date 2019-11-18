3 طلاب ثانوى.. التحقيق مع أصحاب فيديو التنمر ضد شاب افريقي فى حدائق القبة

القى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي ٣ طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .
بداية الواقعة كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ٣ أشخاص ينهالون بالسباب علي طالب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء .
ورصدت أجهزة الامن الفيديو وتم تحديد هوية الـ٣ أشخاص وتبين انهم طلاب بالثانوي ومن خلال تحديد محل سكنهم تم ضبطهم وتم عرضهم علي النيابة العامة للتحقيق.
بداية الواقعة كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ٣ أشخاص ينهالون بالسباب علي طالب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء .
ورصدت أجهزة الامن الفيديو وتم تحديد هوية الـ٣ أشخاص وتبين انهم طلاب بالثانوي ومن خلال تحديد محل سكنهم تم ضبطهم وتم عرضهم علي النيابة العامة للتحقيق.