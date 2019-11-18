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حوادث

3 طلاب ثانوى.. التحقيق مع أصحاب فيديو التنمر ضد شاب افريقي فى حدائق القبة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:30 م
الطفل السوداني وأحد
الطفل السوداني وأحد المتهمين
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كتب محمد صبري
القى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي ٣ طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

بداية الواقعة كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ٣ أشخاص ينهالون بالسباب علي طالب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء .

ورصدت أجهزة الامن الفيديو وتم تحديد هوية الـ٣ أشخاص وتبين انهم طلاب بالثانوي ومن خلال تحديد محل سكنهم تم ضبطهم وتم عرضهم علي النيابة العامة للتحقيق.
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