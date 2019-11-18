شاهد.. الصور الأولى لـ قاطرة بحرية اختطفتها مليشيات الحوثي فى البحر الأحمر

شاهد لأول مرة.. صور القاطرة البحرية التي خطفتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر. pic.twitter.com/m7JWlCBAP1 — العربية (@AlArabiya) November 18, 2019

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو للقاطرة البحرية التي اختطفتها مليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي البحر الأحمر.وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت الاستيلاء على سفينة "مشتبه بها".ومن المقرر أن تفرج مليشيات الحوثي الإرهابية على القاطرة إذا كانت تخص كوريا الجنوبية.وقال محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمني بمهمته في التأكد هل فعلا تتبع دول العدوان أم أنها تتبع كوريا الجنوبية".وتابع "إذا كانت تتبع كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية".وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي أكد أنه "عند الساعة (58:22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".وأوضح المالكي أن القاطرة البحرية "كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".وشدد المالكي على أن "المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".