ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. الصور الأولى لـ قاطرة بحرية اختطفتها مليشيات الحوثي فى البحر الأحمر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو للقاطرة البحرية التي اختطفتها مليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي البحر الأحمر.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت الاستيلاء على سفينة "مشتبه بها".

ومن المقرر أن تفرج مليشيات الحوثي الإرهابية على القاطرة إذا كانت تخص كوريا الجنوبية.

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمني بمهمته في التأكد هل فعلا تتبع دول العدوان أم أنها تتبع كوريا الجنوبية".

وتابع "إذا كانت تتبع كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي أكد أنه "عند الساعة (58:22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأوضح المالكي أن القاطرة البحرية "كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".

وشدد المالكي على أن "المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليمن : مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 25 ألف انتهاك بحق المدنيين

الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا جنوبي الحديدة ويكبد الميليشيا خسائر في صفوفها

ميليشيا الحوثي تخطف قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر

ميليشيات الحوثي تعترف بـ احتجاز سفينة بالمياه الإقليمية اليمنية

ترشيحاتنا

مشاكل بالجملة.. وائل جمعة يهاجم لاعبي منتخب مصر ويقدم حلا لـ الكرة المصرية

عروس تلغي زفافها بسبب وصيف العريس .. والسبب سخيف

أحمد موسى يعزي الإمارات حكومة وشعبا في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى قبل وفاة العريس بـ 4 أيام.. شاهد

الحكم على رانيا يوسف في سب خالد يوسف 30 نوفمبر

يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.. حنان شوقي توجه رسالة لـ صابرين بعد خلع الحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأولمبي: ننتظر تحقيق حلم التأهل للأولمبياد غدا

هنتعشى إيه النهاردة .. طعمية عدس وبطاطس كروكيت وسلطة كول سلو

لكل اسم حكاية | سفينة إنجليزية غارقة برأس محمد تتحول لـ متحف حربي في الأعماق