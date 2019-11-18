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أخبار البلد

شيخ الأزهر يعزي رئيس الإمارات في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:52 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص العزاء وصادق المواساة، ﻷخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم أبو ظبي، وولي عهده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وللشعب الإماراتي الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ سلطان بن زايد، رحمه الله.

وأعرب الإمام الأكبر عن تعازيه القلبية لقادة وشعب الإمارات الشقيق، فإنه يتوجه إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
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