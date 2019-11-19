الأرق والنوم المتقطع يدمر صحتك .. اكتشف أهم العادات التى تساعدك فى علاج اضطرابات النوم .. و10 أطعمة تساعد فى النوم سريعا أبرزها البيض المسلوق والشوفان

اطفاء النور وضبط درجة حرارة الغرفة .. نصائح ذهبية لعلاج الأرق

اللبن والكاموميل .. أبرز المشروبات التى تساعد فى الاسترخاء والنوم

دقيق الشوفان واللوز والبيض المسلوق .. أطعمة صحية تعالج الأرق

يلعب النوم دورا مهما جدا ومحوريا في حياتنا فبدونه لن نستطيع مواصلة العمل والتركيز وأداء مختلف مهام الحياة لذا فإن علاج الأرق من الأمور شديدة الأهمية، بل وأثبتت العديد من الدراسات أن اضطرابات النوم ومن بينها الأرق تضعف المناعة وتعرض الانسان للإصابة بأمراض عديدة.نكشف فى هذا التقرير أهم طرق علاج الارق والنوم والعادات التى يجب التخلي عنها وأهم الأطعمة التى تساعد فى علاج الأرق واضطرابات النوم.قال الدكتور حسام عمارة إستشارى الأمراض النفسية والعصبية، أن مشاكل النوم واضطراباته من أكثر المشاكل الطبية انتشارًا وتكون بالأرق وهو عدم القدرة على النوم أو النوم المتقطع وعدم القدرة على النوم لساعات متواصلة وهذا يسبب للجسم التعب والإرهاق الشديد بحيث يصبح عائقًا في حياة الإنسان، وكذلك فهو يشعر الشخص بالإزعاج ويتسبب في سوء المزاج وتعكره.واضاف "عمارة" أن عدد ساعات النوم المثالي يختلف حسب المرحلة العمرية، فالأطفال يحتاجون إلى ساعات نوم طويلة، ويحتاج البالغين إلى ساعات أقل بحيث تزداد نسبة الإصابة بالأرق واضطرابات النوم لديهم، أما كبار السن فيحتاجون إلى 7-8 ساعات علاج اضطرابات النوم ويمكن علاج مشاكل النوم بالحرص على تناول وجبة خفيفة غير دسمة قبل النوم مع تناول المشروبات الدافئة.من ضمن النصائح الذهبية للتغلب على مشكلة الأرق الذهاب إلى المرحاض قبل النوم، وجعل غرفة النوم مناسبة للنوم سواء أكان ذلك بالحفاظ عليها هادئة فهذا من شأنه أن يجعل النوم عملية سهلة، وإبقاء درجة حرارتها مناسبة للنوم يجعل النوم يمتد لساعات طويلة، كما أن إطفاء الإنارة والضوء يحفز الدماغ على إفراز الهرمونات التي تحفز على النوم.وطالب عمارة بالابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي خلال الاستعداد للنوم؛ فالإشعاعات الصادرة عنه تجعل العقل يستمر في التفكير ويفرز هرمونات تمنع عن النوم إضافة إلى أنها تزيد من نسبة التوتر والقلق، كما يجب أخذ حمام دافئ يساعد على النوم بشكل سريع، فهو يساعد على الاسترخاء ويساعد على هدوء العقل ويقلل من التوتر والقلق، كما أنه يرفع درجة حرارة الجسم مما يجعل العقل ينتج هرمون النوم، و التقليل من تناول الكافيين خلال النهار والابتعاد عن مشاهدة أفلام الرعب أو التي تسبب التوتر.اطعمة تعالج الأرقعرض موقع "healthfitnessrevolution" أهم 10 أطعمة قادرة على تحسين كفاءتك فى النوم.إدامامي:يحتوي كوب واحد من فول الصويا على أكثر من 122٪ من يوميتك من التريبتوفان. اخترنا ذلك لأنها الطريقة الأكثر صحية وطازجة لتناول فول الصويا.سمك الهلبوت:هو سمك غني ب B6 ، وهو معونة طبيعية للنوم. B6 يمكن أن يساعد أيضا في تخفيف تشنجات الساق لأنه يحفز إنتاج السيروتونين.ميسو:هي حبوب فول الصويا المخمرة، تعمل الأحماض الأمينية الموجودة فيها على زيادة إنتاج الجسم من الميلاتونين ، وهو محفز طبيعي للنوم.بذور الكتان:عندما يكون الحزن أو القلق هو الذي يجعلك تجلس ليلًا ، رش ملعقة طعام من بذور الكتان على وجبتك في الليل ، وأعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تؤثر على الدماغ كرافعات مزاجية طبيعية.دقيق الشوفان:مصدر غني للميلاتونين ، والذي يسبب النعاس الطبيعي ، إلى جانب الدفء ، يؤدي إلى راحة ليالي السلع!حليب دافئ:ليس مجرد خرافة فهو بالفعل يساعد الكالسيوم الموجود في الحليب الدماغ على امتصاص التريبتوفان الموجود أيضًا في الحليب. بالإضافة إلى ذلك ، من الناحية النفسية ، يتذكر معظمنا هذا كمشروب وقت النوم في مرحلة الطفولة.الزبادي اليوناني:يعمل البروتين الموجود في الزبادي اليوناني على استقرار نسبة السكر في الدم ويقمع شهيتك خلال الليل. يساعد الكالسيوم في الحد من الإجهاد ، والذي يسمح لك بالهدوء والتعافي من يومك مما يؤدي إلى راحة أفضل في الليل.بيض مسلوق:إن البروتين الموجود في البويضة سيبقيك كاملًا طوال الليل لأن عملية هضم البروتين طويلة وبطيئة.اللوز:مصدر جيد للمغنيسيوم ، مما يساعد العضلات في الجسم على الإبطاء والاسترخاء. بمجرد أن تسترخي عضلاتك ، كذلك يفعل الدماغ - مما يعني النوم! اللوز يحتوي أيضا على البروتين الذي يستقر نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى مزيد من النوم المريح.شاي الكاموميل:لقد استخدم هذا الشاي لعدة قرون كمساعدات طبيعية للنوم بسبب آثاره المهدئة المعروفة على القلق.