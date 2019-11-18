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تعليم

مشاجرة بين طالبين تتحول إلى معركة داخل مدرسة في كفر الشيخ

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:09 م
مشاجرة بين طالبين
مشاجرة بين طالبين تتسبب في نشوب معركة بمدرسة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، إحالة واقعة مدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية التابعة لإدارة مطوبس التعليمية إلى التحقيق ومحاسبة ومعاقبة المدانين في هذه الواقعة وفقًا للقانون.

وشهدت المدرسة،الخميس الماضي، واقعة مؤسفة بقيام طالبين بالتشاجر معًا؛ أحدهما بالصف الأول ، والآخر بالصف الثالث، واستعان الأخير بأقاربه وتعدوا على مدرس بالمدرسة وأصابوه بكسر وفقًا للمعلومات الأولية.

وتحرر محضرً بمركز الشرطة ضد الطالب وأقاربه بتهمة اقتحام المدرسة والتعدي عليه أثناء دفاعه عن إحدى زميلاته بالمدرسة، وفي نفس الوقت حرر أسرة الطالب محضرًا يتهمون فيه المدرس بالتعدي عليهم.

ومن جانبها، أخطرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، بالواقعة، وكلف بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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