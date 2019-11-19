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مرأة

بـ جاكيت جلد مثقوب.. رضوى الشربيني تظهر بـ إطلالة غريبة على إنستجرام

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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آية التيجي
شاركت الاعلامية رضوى الشربيني صورا لها عبر إنستجرام، لآخر إطلالة ظهرت بها عبر برنامجها، وقد عبر متابعيها عن مدى أناقتها.

وعلقت رضوى الشربيني على صورتها، وقالت: "وحشتوني قد الدنيا".

وارتدت رضوى الشربيني جاكيت باللون الأسود من الجلد، وبه ثقوب من الاكمام، والظهر، وقد اختارت عليه بنطال جينز باالون الثلجي، على توب باللون الأسود.

وتركت رضوى الشربيني شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر مع وضع أحمر شفاه باللون الأحمر.

وأكملت رضوى الشربيني إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون السيلفر، مع خواتم من نفس اللون، وطلاء أظافر باللون الأحمر.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
رضوى الشربيني رضوى الشربيني
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بـ جاكيت جلد مثقوب.. رضوى الشربيني تظهر بـ إطلالة غريبة على إنستجرام

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