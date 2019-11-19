موعد مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في دورى أبطال إفريقيا

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي لمواجهة منافسه فريق النجم الساحلي في انطلاقة دور مجموعات دورى أبطال إفريقيا.



ومن المنتظر ان يلتقي الفريقان على ملعب رادس يوم 29 نوفمبر، فى افتتاحية مباريات دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا.



واعلن نادي النجم الساحلي التونسي امس الاثنين عن تولي المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.



ونشر نادي النجم الساحلي عبر حسابه على فيس بوك: "تولى جاريدو مهمة الفريق خلفا لفوزي البنزرتي المدير الفني للفريق.



وكان المدرب الإسباني قد تولى تدريب الأهلي واستطاع التتويج ببطولة الكونفيدرالية، وتوج بالبطولة ذاتها مع الرجاء البيضاوي المغربي.