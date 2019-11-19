الكومبارس يبدع في مسرح خال من الجماهير.. ميدو يعلق على مطالب إقالة حسام البدري

محمد السعيد



وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "



وأضاف: "بدلا من الحديث عن رحيل



وتابع: "الكومبارس يبدع في مسرح خالي من الجماهير ويعتقد انه بطلا وعندما تظهر الجماهير يكتشف انه مازال كومبارس!".



وواصل: "أطالب المسؤولين باتخاذ قرار سريع بعودة الجماهير لملاعبنا بآسرع وقت ممكن…غياب الجماهير عن الملاعب مشهد لا يليق بمصر العظيمة…٢ـ السبب الرئيسي في تدهور مستوى منتخبنا هو التآجيلات المزيفة بدون داعي للدوري وهو ما يؤدي في النهاية إلى تلاحم المواسم وهو السبب الرئيسي في تدمير اللاعبين!".



واختتم: "هل سمعتم عن شئ اسمه الخمول التدريبي؟ المدرب مثل اللاعب مثل الطبيب مثل أي وظيفه عندما لا يمارس مهنته لأكثر من سنه يصاب بالخمول ويحتاج إلى وقت حتى يصل لافضل مستوى فني له!هذا ما أصيب به حسام البدري بعد ان عمل في منصب اداري لأكثر من سنه وواثق انه سيتحسن عندما يحصل على وقت مع الفريق".

علق أحمد حسام ميدو ، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، على بعض المطالبات بإقالة حسام البدري مدرب منتخب مصر ، بعد التعادل أمام جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الثانية، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " منتخب مصر الأول سئ جدا ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث!! يجب ان يحصل البدري على فرصته كاملة، وأن نبعد منتخب مصر عن اجواء تصفية الحسابات الشخصية، منتخبنا سيتحسن وسنتآهل لكاس الأمم ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة ان شاء الله".وأضاف: "بدلا من الحديث عن رحيل البدري يجب ان نبحث لماذا وصل لاعبينا لهذا المستوى…تلاحم المواسم الماضية بشكل مستمر منع جيل كامل من التطور بشكل طبيعي وآضر اللاعبين بدنيا بشكل كبير!!اصرار المسؤولين علي لعب الدوري بدون جماهير أظهر اللاعبون بدور الكومبارسات بدلا من ان يكونوا أبطالا".وتابع: "الكومبارس يبدع في مسرح خالي من الجماهير ويعتقد انه بطلا وعندما تظهر الجماهير يكتشف انه مازال كومبارس!".وواصل: "أطالب المسؤولين باتخاذ قرار سريع بعودة الجماهير لملاعبنا بآسرع وقت ممكن…غياب الجماهير عن الملاعب مشهد لا يليق بمصر العظيمة…٢ـ السبب الرئيسي في تدهور مستوى منتخبنا هو التآجيلات المزيفة بدون داعي للدوري وهو ما يؤدي في النهاية إلى تلاحم المواسم وهو السبب الرئيسي في تدمير اللاعبين!".واختتم: "هل سمعتم عن شئ اسمه الخمول التدريبي؟ المدرب مثل اللاعب مثل الطبيب مثل أي وظيفه عندما لا يمارس مهنته لأكثر من سنه يصاب بالخمول ويحتاج إلى وقت حتى يصل لافضل مستوى فني له!هذا ما أصيب به حسام البدري بعد ان عمل في منصب اداري لأكثر من سنه وواثق انه سيتحسن عندما يحصل على وقت مع الفريق".

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