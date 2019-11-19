من المنوفية إلى الإسكندرية.. مسجد باسم شهيد الشهامة محمود البنا في اليمن

.. لقب حصده ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، والذى راح ضحية استهتار مجموعة من الشباب، لكنه تخطى حاجز حدود المحافظات وحظى باهتمام الجميع، وأصبحت قضيته قضية رأى عام.ولم يقتصر الاهتمام على محافظة المنوفية وحدها بل امتد إلى قرية اليمن بمحافظة الإسكندرية والتي أعلن عدد من أهلها المنتمين لعائلة البنا عن التبرع ببناء مسجد يحمل اسمابن عائلة البنا الشهيد محمود البنا.وأعلنوا عن افتتاح المسجد، بحضور والدوالعشرات من المتضامين مع قضية شهيد الشهامة.يذكر أن أمس الاثنين وافق ذكرى الأربعين لمقتل شهيد الشهامة محمود البنا، حيث وجه والده محمد البنا رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله دائما وأبدا لفضله علينا في إختياره لمحمود ووضعه في صورة جميلة راقية في نظر وقلب كل محبيه لوجه الله واللهم اربط على قلوبكم ويصبركم فالحب هو من عالم الغيب، واتمني ولعل ارادة الله وبحكمته أن يبث فينا جميعا هذه الحالة الروحانية لتكون سبب في تحسين صورتنا أمامه، ولنعمل صالحا بعقول وقلوب نقية وإعادة النظر في إدارة حياتنا بحكمة وترابط علي الحق بنخوة ومصداقية وسلمية، ويارب تعيشو جميعا بأمان وكرامة وتقدم وسعادة".كانت ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة علي يدوأعوانه الثلاثة، عقدت الأحد الماضي، حيث تم تأجيل الجلسة إلى 22 ديسمبر للنطق بالحكم في جلسة علنية.وكانلقى مصرعه على يد شاب يدعى محمد أشرف راجح بمساعدة 3 من أصدقائه، حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.