كل ما تريد معرفته عن مدارس المسار المصري في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 الخاصة بمدارس المسار المصري المرخص لها بتدريس المناهج المصرية في الرياض وجدة والدوحة .



ووفقا للجداول المعلنة، تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مدارس المسار المصري يوم السبت 11 يناير 2020 وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2020، ويؤدي الطالب الامتحان في لغة أجنبية واحدة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة أولى.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن مدارس المسار المصري :



* مدارس المسار المصري هى مدارس أهلية سعودية تابعة لإشراف وزارة التعليم السعودية



* هذه المدارس ملتزمة بتدريس المنهج المصري كاملًا طبقًا للمناهج الواردة من وزارة التربية والتعليم المصرية شاملًا مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية المصرية.



* يتم توفير الكتب الدراسية الحكومية المصرية في هذه المدارس من خلال قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.



*بداية الدراسة كانت في أكثر 13 محافظة ومدينة سعودية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية وإدارة التعليم الأهلى والأجنبي.



*مدارس المسار المصري تلتزم بدليل التقويم الخاص بالمنهج المصري.



*اختبارات الشهادات الابتدائية (الصف السادس الابـتدائي) والإعداديـة (الــصف الثالث الإعدادي): تتم بمدارس المسار المصري، ويتم وضع الاختبارات من قبـل وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية وتحت إشرافها.



*أشهر مدارس المسار المصري : مدارس المنهاج الأهلية‎ ، ومدرسة تضامن السلام العالمية‎ ، ومدارس التضامن الأهلية – قسم البنين ، ومدارس الابتكارية الاهلية‎ ، ومدرسة الحياة المضيئة ، و مدارس مناهل التربية الأهلية‎ ، ومدارس فجر القصيم ، ومدارس الملك عبد العزيز الأهلية ، مدارس التربية والتعليم الأهلية بنات‎ ، ومدارس التطوير الثانوية الأهلية بنين‎ ، ومدرسة السروات الخاصة ، ومدارس الفيصلية الأهلية للبنين‎ ، ومدارس أكاديمية المعارف للبنات‎ ، ومدارس الاندلس الأهلية ، ومدارس جيل الفيصل الاهلية‎ ، ومدرسة رحاب الانصار الاهلية‎ ، ومدارس الابرار الاهلية للبنات‎ ، ومدارس التربية الإسلامية الخاصة ، ومدرسة دار الهجرة الخاصة ، ومدارس دار الأمان الأهلية للبنات‎ ، ومدارس العلم النافع. بنات‎/بنين‎ ، ومدرسة البتول ، ومدرسة الفضل بن العباس الأهلية‎ .