بعد مشاركته مع منتخب أنجولا.. جيرالدو يعود لتدريبات الأهلي غدا

يعود الأنجولي جيرالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدا الأربعاء؛ للانتظام في مران الفريق، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في لقاءي جامبيا والجابون، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.



ويستعد الأهلي لمباراتي الجونة في الدوري ثم النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويخوض الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تتضمن مباراة ودية اليوم أمام فريق الاتصالات، ويسعى من خلالها رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز اللاعبين المتواجدين مع الفريق.