خسارة 3 مليارات جنيه..جمال العدل يكشف السبب الحقيقى لتقليل عدد مسلسلات رمضان..فيديو

قال جمال العدل، رئيس شركة العدل جروب: إن الدراما التلفزيونية بدأت بعرض مسلسل واحد فقط على المحطات المصرية على القناة الأولى وآخر على القناة الثانية فقط.





وأضاف جمال العدل فى حواره ببرنامج " الحكاية " المذاع على فضائية " إم بى سى مصر " أنه تم إنتاج عدد كبير من المسلسلات التى تربح أموالا من الإعلانات عكس الأفلام التي تبحث عن الربح من السينما، لافتًا إلى أن بعض المحطات الجديدة خسرت أموالًا كبيرة جدا.





وأشار رئيس شركة العدل جروب إلى أن أى عجز فى المحطات يترتب عليه تعطيل الإنتاج وفريق العمل بالكامل من المخرجين والممثلين وغيرهم، منوهًا أنه خلال السنتين الماضيين خسرت المحطات التلفزيونية أكثر من 3 مليارات جنيه.





وأوضح رئيس شركة العدل جروب أن المنتجين قاموا بالاتفاق على تقليل أجور الممثلين بالإضافة إلى تقليل عدد المسلسلات التي يتم إنتاجها فى الشهر الكريم .



