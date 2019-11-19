ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021..ولدينا دور انعقاد جديد أكتوبر المقبل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوي ومحمود فايد
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن البرلمان الحالي ممتد حتى التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، حيث بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً.

جاء ذلك في الجلسة العامة الثلاثاء، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت خلطا  بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات، أما عدد أدوار الانعقاد لم يتم النص عليها، ومن ثم توجد إمكانية عمل دور انعقاد وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وغيره ، حيث الأمر غير محدد على مستوى العدد، مثل مدة الفصل التشريعي قائلا:" هذا خلط حدث أود أن يتم توضيح الأمر بشأنه وأن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021 ويوجد دور انعقاد جديد في أكتوبر 2020 وفق فلسفة دور الانعقاد الكامل والناقص".

ولفت عبد العال إلى أنه وفق ذلك البرلمان له الحق في التشريعات والقيام بمهامه وفق الدستور والقانون، وهذا الدور ليس الدور الأخير على مستوى الانعقاد .

يشار إلى أن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، قد قال في تصريحات سابقة إن البرلمان مُلتزم بتطبيق النص الدستوري في مادته (106)، والتي حددت في فقرتها الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مضيفا مدة المجلس الحالى تنتهى فى 9 يناير2021.
 
وأشار إلى أن هيئة المكتب ستدرس في إطار الالتزام الدستورى كافة السيناريوهات القانونية في هذا الصدد.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

العدل: المحطات المصرية خسرت 3 مليارات جنيه فى 2017

الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين أحدهما متورط في حادث استشهاد رئيس مباحث قوص

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الكومبارس يبدع في مسرح خال من الجماهير.. ميدو يعلق على مطالب إقالة حسام البدري

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

هاني الناظر: مجموعة البرد.. كارثة حقيقية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

فى عيد ميلادها.. 20 إطلالة متشابهة بين منى زكي وسعاد حسني

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد