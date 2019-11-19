رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021..ولدينا دور انعقاد جديد أكتوبر المقبل

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن البرلمان الحالي ممتد حتى التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، حيث بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً.





جاء ذلك في الجلسة العامة الثلاثاء، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات، أما عدد أدوار الانعقاد لم يتم النص عليها، ومن ثم توجد إمكانية عمل دور انعقاد وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وغيره ، حيث الأمر غير محدد على مستوى العدد، مثل مدة الفصل التشريعي قائلا:" هذا خلط حدث أود أن يتم توضيح الأمر بشأنه وأن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021 ويوجد دور انعقاد جديد في أكتوبر 2020 وفق فلسفة دور الانعقاد الكامل والناقص".





ولفت عبد العال إلى أنه وفق ذلك البرلمان له الحق في التشريعات والقيام بمهامه وفق الدستور والقانون، وهذا الدور ليس الدور الأخير على مستوى الانعقاد .



