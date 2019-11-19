شاهد.. انقطاع بث حي مع مراسلة ألمانية بسبب سوء تغطية المحمول في برلين

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر كيف اعتذرت شبكة "آ إر دي" التليفزيونية الألمانية، عن إكمال مقابلتها مع مراسلتها، بسبب ضعف تغطية شبكة المحمول وسوءها.



ووفقًا لموقع "دير تليجراف"، ظهرت المراسلة وهي تتحدث من أمام قصر ميسيبرج، مكان اجتماع المستشارة الألمانية وحكومتها، لتفقد بعدها الاتصال ويعتذر المذيع للجمهور عن سوء حالة الشبكة.



وفي هذا الوقت، كانت الحكومة الألمانية، أقرت، أمس الاثنين، استراتيجية خاصة بشأن تغطية شبكة المحمول، وقررت إنفاق 1.1 مليار يورو في السنوات المقبلة من أجل تغطية هذه النقاط بنفسها.



وسخر أحد رواد تويتر من الفيديو، قائلا إن القنوات التليفزيونية أصبحت تستخدم العربات النقالة للبث عبر القمر الصناعي، فيما قال آخر: "أمر مضحك، قطع التلفزيون الألماني بثه المباشر عن قمة ميركل حول إصلاح شبكة المحمول في مناطق الريف.. بسبب ضعف الشبكة في المكان أيضا".



