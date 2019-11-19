ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. انقطاع بث حي مع مراسلة ألمانية بسبب سوء تغطية المحمول في برلين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:43 م
انقطاع بث حي مع
انقطاع بث حي مع مراسلة ألمانية
Advertisements
شيماء مصطفى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر كيف اعتذرت شبكة "آ إر دي" التليفزيونية الألمانية، عن إكمال مقابلتها مع مراسلتها، بسبب ضعف تغطية شبكة المحمول وسوءها.

ووفقًا لموقع "دير تليجراف"، ظهرت المراسلة وهي تتحدث من أمام قصر ميسيبرج، مكان اجتماع المستشارة الألمانية وحكومتها، لتفقد بعدها الاتصال ويعتذر المذيع للجمهور عن سوء حالة الشبكة.

وفي هذا الوقت، كانت الحكومة الألمانية، أقرت، أمس الاثنين، استراتيجية خاصة بشأن تغطية شبكة المحمول، وقررت إنفاق 1.1 مليار يورو في السنوات المقبلة من أجل تغطية هذه النقاط بنفسها.

وسخر أحد رواد تويتر من الفيديو، قائلا إن القنوات التليفزيونية أصبحت تستخدم العربات النقالة للبث عبر القمر الصناعي، فيما قال آخر: "أمر مضحك، قطع التلفزيون الألماني بثه المباشر عن قمة ميركل حول إصلاح شبكة المحمول في مناطق الريف.. بسبب ضعف الشبكة في المكان أيضا".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فكر كويس قبل ما تحملها.. مشكلة كبيرة في لعبة Call of Duty.. تفاصيل

شكل جديد وأسلحة مجانية.. تحديثات جديدة لـ PUBG و Call of Duty.. تفاصيل

المصائب لا تأتي فرادى.. الخسائر تتوالى على شبكة قنوات bein sport

ترشيحاتنا

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

الموت كاد يحصدهم.. انهيار خشبة مسرح براقصين باليه خلال نهاية عرضهم

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد

هل فوائد البنوك ربا .. مفتي الجمهورية يجيب

سحبت التريند من صابرين.. أسماء الخمليشي تتصدر جوجل بسبب صورة

سيول هادرة تهدد السعوديين في الرياض ومكة وتحتجز 45 طالبة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

فى عيد ميلادها.. 20 إطلالة متشابهة بين منى زكي وسعاد حسني

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد