برلماني: مبادرة الرئيس تعكس إرادة وطنية صادقة في أن تكون مصر منارة للسلام الإقليمي والدولي

أشاد النائب محمد شعيب عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الوطنية الكبرى "وطن السلام”، مؤكدًا أن توقيع الرئيس على "رسالة سلام من مصر إلى العالم”يجسد بوضوح الثوابت الراسخة للسياسة المصرية القائمة على الإيمان بالسلام كنهجٍ استراتيجي ومبدأ إنساني وحضاري يعبّر عن روح الشعب المصري وتاريخه.

وقال النائب محمد شعيب إن الرسالة التي حملتها هذه المبادرة من الرئيس السيسي تعبّر عن إرادة وطنية صادقة في أن تكون مصر دائمًا منارةً للعالم في الدعوة إلى السلام، ودعم الاستقرار، ورفض العنف والتطرف والحروب، مشيرًا إلى أن مصر منذ فجر التاريخ كانت ركيزة للسلام الإقليمي والدولي، ومركز إشعاع للوعي الإنساني والحضاري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما تضمّنته كلمة الرئيس من تأكيد على وقف الحرب في غزة وتقدير كفاح الشعب الفلسطيني، يعكس التزام مصر الثابت بمساندة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية المكثفة التي أثمرت عن نجاح جهود الوساطة المصرية ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأشار النائب محمد شعيب إلى أن حديث الرئيس عن النصر والإرادة الشعبية في أكتوبر المجيد جاء ليؤكد أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها واصطفافها خلف قيادتها، وأن هذا الشعب الذي رفض الهزيمة قادر على مواصلة البناء والانتصار في معركة التنمية بنفس روح أكتوبر.

كما ثمّن النائب دعوة الرئيس للجامعات والمدارس والجهات المعنية بتنظيم زيارات ميدانية إلى سيناء معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في غرس روح الانتماء الوطني في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزز الوعي ببطولات أبناء الوطن وتضحياتهم من أجل حماية أرضهم.

وأكد النائب محمد شعيب أن كلمة الرئيس السيسي كانت وثيقة سياسية وإنسانية تحمل في طياتها رسائل للعالم بأن مصر لا تسعى إلا إلى السلام القائم على العدل واحترام سيادة الدول، وأنها في الوقت ذاته تمتلك من القوة والرصانة ما يجعلها قادرة على الدفاع عن حقوقها ومقدراتها دون عدوان أو تفريط.