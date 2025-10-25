قيادي بحزب الجبهة: خطاب الرئيس في وطن السلام يُعيد تعريف دور مصر القيادي بالمنطقة

أشاد عمرو غلاب، الأمين المساعد لأمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام"، مؤكدًا أن مصر استعادت دورها التاريخي كقلعة للسلام والعدالة.

وقال غلاب: "خطاب الرئيس لم يكن مجرد كلمات، بل كان رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بمسخ القضية الفلسطينية أو التلاعب بحقوق شعبها. رفض التهجير ليس شعارًا نرفعه، بل هو مبدأ ثابت في سياسة مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية".

وأضاف: "مصر ليست وسيطًا عاديًا، بل هي حصن الأمة وصوتها المدوي في المحافل الدولية. والحد الأدنى المقبول للدولة الفلسطينية هو حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 242، دون تفريط أو مساومة".

وتابع غلاب: "الرئيس أوضح أن معركة سيناء كانت معركة كرامة وسيادة، وأن التنمية التي تشهدها اليوم هي رد عملي على كل من تسوّل له نفسه النيل من أمن مصر. سيناء لم تكن أبدًا أرضًا للصراع، بل هي جزء أصيل من جسد مصر، وتنميتها جزء من أمننا القومي".

وأكد الأمين المساعد أن "الصراع مع هذا العدو هو صراع وجود، وليس خلافًا على حدود. مصر تدرك ذلك جيدًا، ولن تسمح بتكرار محاولات طمس الحقوق أو تهجير الشعوب".

واختتم تصريحه بالقول: "كلمات الرئيس في 'وطن السلام' أعادت تعريف دور مصر القيادي: قوة ترفض الانكسار، وحكمة ترفض التهور، وإرادة ترفض الانحناء. مصر باقية.. وشعبها درعها وسيفها".