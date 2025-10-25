قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد عبدالجليل عن مقارنته بـ «زيزو»: أنا الأفضل في كل شيء ولا توجد مقارنة
أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة.. في هذا الموعد
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
برلمان

قيادي بحزب الجبهة: خطاب الرئيس في وطن السلام يُعيد تعريف دور مصر القيادي بالمنطقة

عمرو غلاب
عمرو غلاب

أشاد عمرو غلاب، الأمين المساعد لأمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام"، مؤكدًا أن مصر استعادت دورها التاريخي كقلعة للسلام والعدالة.

وقال غلاب: "خطاب الرئيس لم يكن مجرد كلمات، بل كان رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تسمح بمسخ القضية الفلسطينية أو التلاعب بحقوق شعبها. رفض التهجير ليس شعارًا نرفعه، بل هو مبدأ ثابت في سياسة مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية".

وأضاف: "مصر ليست وسيطًا عاديًا، بل هي حصن الأمة وصوتها المدوي في المحافل الدولية. والحد الأدنى المقبول للدولة الفلسطينية هو حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 242، دون تفريط أو مساومة".

وتابع غلاب: "الرئيس أوضح أن معركة سيناء كانت معركة كرامة وسيادة، وأن التنمية التي تشهدها اليوم هي رد عملي على كل من تسوّل له نفسه النيل من أمن مصر. سيناء لم تكن أبدًا أرضًا للصراع، بل هي جزء أصيل من جسد مصر، وتنميتها جزء من أمننا القومي".

وأكد الأمين المساعد أن "الصراع مع هذا العدو هو صراع وجود، وليس خلافًا على حدود. مصر تدرك ذلك جيدًا، ولن تسمح بتكرار محاولات طمس الحقوق أو تهجير الشعوب".

واختتم تصريحه بالقول: "كلمات الرئيس في 'وطن السلام' أعادت تعريف دور مصر القيادي: قوة ترفض الانكسار، وحكمة ترفض التهور، وإرادة ترفض الانحناء. مصر باقية.. وشعبها درعها وسيفها".

عمرو غلاب حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر للمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر في جولة ليلية مفاجئة لمدينة الطالبات للاطمئنان على بناته

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

