برلماني يطالب وزير النقل بإنارة الطريق الدولي ببرج البرلس ووضع حلول عاجلة للحوادث المتكررة

ناشد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لمعالجة الأزمة المتكررة بالطريق الدولي الساحلي المار بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والذي يعاني من غياب العلامات الإرشادية والإنارة وأماكن عبور آمنة للمشاة، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد كبير من الحوادث المميتة.

وأوضح "الجندي" أن الطريق الدولي الساحلي بامتداد مدينة برج البرلس – بداية من ميناء البرلس مرورا بكوبري البرلس وحتى نهاية النفق – يُعد من أكثر الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة على مدار اليوم، سواء من المواطنين أو الصيادين العاملين ببحيرة البرلس، مؤكدا أن انعدام الإنارة وغياب العلامات التحذيرية يمثلان خطرا داهما على أرواح المواطنين، خاصة في ساعات الليل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كوبري البرلس مظلم تماما، كما أن المنطقة المحيطة بأعلى النفق تفتقر إلى أي علامات إرشادية أو تحذيرية، الأمر الذي يزيد من صعوبة القيادة ليلا، ويضاعف احتمالات وقوع الحوادث، مضيفا أن الطريق يشهد نسبة مرتفعة من الحوادث تُعد من الأعلى على مستوى الجمهورية، وفقا لشهادات الأهالي والبيانات المحلية.

وطالب "الجندي" وزارة النقل بإدراج خطة عاجلة لإنارة الطريق الدولي الساحلي بطول مدينة برج البرلس، بدءا من مخارج النفق وحتى ميناء البرلس، مع ضرورة وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية الكافية لضمان سلامة قائدي المركبات، إضافة إلى إنشاء أنفاق للمشاة على امتداد المدينة لخدمة الصيادين الذين يقطعون الطريق بشكل يومي في أثناء توجههم لأعمالهم ببحيرة البرلس، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تقليل معدلات الحوادث، وحماية الأرواح، وتحسين كفاءة الطريق الدولي الساحلي باعتباره محورا استراتيجيا يخدم شمال الدلتا ويربط بين المحافظات الساحلية.

وشدد "الجندي" ، على أن ما يطالب به يأتي اتساقا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه مرارا بأولوية تحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق وتطوير شبكة النقل القومي، مشيرا إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حققت إنجازات ضخمة في هذا المجال، إلا أن استمرار بعض النقاط السوداء في عدد من الطرق يتطلب تدخلا عاجلا لاستكمال المنظومة وتحقيق الهدف الوطني المتمثل في طرق آمنة بلا حوادث.