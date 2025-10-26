قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني يطالب وزير النقل بإنارة الطريق الدولي ببرج البرلس ووضع حلول عاجلة للحوادث المتكررة

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

ناشد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لمعالجة الأزمة المتكررة بالطريق الدولي الساحلي المار بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والذي يعاني من غياب العلامات الإرشادية والإنارة وأماكن عبور آمنة للمشاة، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد كبير من الحوادث المميتة.

وأوضح "الجندي" أن الطريق الدولي الساحلي بامتداد مدينة برج البرلس – بداية من ميناء البرلس مرورا بكوبري البرلس وحتى نهاية النفق – يُعد من أكثر الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة على مدار اليوم، سواء من المواطنين أو الصيادين العاملين ببحيرة البرلس، مؤكدا أن انعدام الإنارة وغياب العلامات التحذيرية يمثلان خطرا داهما على أرواح المواطنين، خاصة في ساعات الليل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن كوبري البرلس مظلم تماما، كما أن المنطقة المحيطة بأعلى النفق تفتقر إلى أي علامات إرشادية أو تحذيرية، الأمر الذي يزيد من صعوبة القيادة ليلا، ويضاعف احتمالات وقوع الحوادث، مضيفا أن الطريق يشهد نسبة مرتفعة من الحوادث تُعد من الأعلى على مستوى الجمهورية، وفقا لشهادات الأهالي والبيانات المحلية.

وطالب "الجندي" وزارة النقل بإدراج خطة عاجلة لإنارة الطريق الدولي الساحلي بطول مدينة برج البرلس، بدءا من مخارج النفق وحتى ميناء البرلس، مع ضرورة وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية الكافية لضمان سلامة قائدي المركبات، إضافة إلى إنشاء أنفاق للمشاة على امتداد المدينة لخدمة الصيادين الذين يقطعون الطريق بشكل يومي في أثناء توجههم لأعمالهم ببحيرة البرلس، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تقليل معدلات الحوادث، وحماية الأرواح، وتحسين كفاءة الطريق الدولي الساحلي باعتباره محورا استراتيجيا يخدم شمال الدلتا ويربط بين المحافظات الساحلية.

وشدد "الجندي" ، على أن ما يطالب به يأتي اتساقا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه مرارا بأولوية تحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق وتطوير شبكة النقل القومي، مشيرا إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حققت إنجازات ضخمة في هذا المجال، إلا أن استمرار بعض النقاط السوداء في عدد من الطرق يتطلب تدخلا عاجلا لاستكمال المنظومة وتحقيق الهدف الوطني المتمثل في طرق آمنة بلا حوادث.

