تعيين وترقية عدد من المسئولين أبرزها.. 8 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء السعودي

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وقال وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المجلس استعرض خلال الاجتماع عددا من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأصدر المجلس، 8 قرارات خلال جلسته، كان أولها تفويض وزير الطاقة، بالتباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية، وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.



ثانيا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوروندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثالثًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.



رابعًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



خامسًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.



سادسًا: قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.



سابعًا: قرر مجلس الوزراء أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان (الآبار) والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 62) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ.



ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، الأمير مشعل بن مشاري بن سعود بن فرحان آل سعود إلى وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وتعيين ماجد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحسين على وظيفة (نائب رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بمكتب إدارة البيانات الوطنية، وترقية مازن بن عبدالله بن محمد البتال إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وترقية سالم بن مسعود بن حسن آل خريم إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة نجران، وترقية زيد بن محمد بن عبدالله الزمامي إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.