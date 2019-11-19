الطريق إلى طوكيو .. يوسف داو يحرز الهدف الأول لـ كوت ديفوار في شباك غانا

أحرز يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار الاوليمبي الهدف الأول في مرمى شباك منافسه منتخب غانا في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما .



تمكن يوسف دار من إحراز الهدف الأول في الدقيقة " 13"، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين قام باستلامها حامد جونيور تراوري داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى يوسف داو لتسكن شباك مرمى منتخب غانا.



ويخوض منتخب كوت ديفوار لقاء دور قبل النهائي بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.



خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.



خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي سبيستيان.



خط الهجوم: جونيور تراوري، يوسف داو وأيمار تيمتي.



ويتأهل الفائز من مباراتي اليوم إلى أولمبياد طوكيو "2020"، على أن يلحق بهما المركز الثالث للمشاركة بذلك الحدث العالمي