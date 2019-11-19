علاج النقرس للحامل .. الملابس الفضفاضة الحل الأمثل

علاج النقرس للحامل، يبدأ دائما بضرورة شرب 8 أكواب من الماء يوميًا أثناء الحمل على الأقل، إلا أن النقرس أثناء الحمل غير شائع، لكنه قد يحدث عند بعض الحالات ويسبب التورم والألم في المفاصل، وعادة في إصبع القدم الكبير، لذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات التى تقى المرأة من النقرس خلال الحمل.. وسنرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاج النقرس للحامل..



علاج النقرس للحامل



1- الحد من تناول الملح، والابتعاد عن أي نوع من الوجبات أو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكثير من الملح.



2- أدرج الكربوهيدرات المعقدة في نظامك الغذائي، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات قد تساعد في تقليل أعراض النقرس.



3- بدّلي الدقيق الأبيض بدقيق القمح الكامل في الخبز للحصول على المزيد من الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.



4- بدلي منتجات الألبان عالية الدسم بخيارات قليلة الدسم من الأفضل تجنب منتجات الألبان عالية الدسم والبروتينات الأخرى عالية الدهون.



5- التقليل من كمية اللحوم الحمراء التي تتناولها.



6- أكل المزيد من التوت حيث يعتبر التوت خيارًا جيدًا لمرضى النقرس، حيث يحتوي كلاهما على كميات عالية من مادة مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين يمكنها محاربة الجذور الحرة التي يتم إطلاقها نتيجة تلف الخلايا والأنسجة التي تسببها بلورات حمض اليوريك.



7- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والذي يساعد على بناء النسيج الضام والكولاجين في المفاصل المتأثرة بعد أن تصبح ملتهبة ومهيجة كما يعزز فيتامين C أيضًا وظائف الكلى عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك في الدم.



8- يجب أن تلتزم الحامل بمصادر الدهون غير المشبعة مثل منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب منزوع الدسم والزبادي الخفيف مع تجنب تناول الدهون المشبعة ، مثل تلك الموجودة في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة أو منتجات الألبان الكاملة أو بقايا الدهون الموجودة في اللحوم الحمراء.



9- ضع الثلج على المفصل المصاب لتقليل التورم والسوائل المتراكمة حول المفصل المصاب، بالإضافة إلى تخفيف علامات الالتهاب الأخرى ، مثل الاحمرار ودفء الجلد والألم.



10-رفع المفصل الملتهب حيث يجب على المرأة الحامل أيضًا رفع مفصلها المصاب إلى أعلى من مستوى القلب.



11- ارتداء ملابس فضفاضة، إذا كنت تعاني من أي نوبات النقرس المؤلمة التي تؤثر على المفاصل في الجزء العلوي من الجسم مثل الرسغين أو الأصابع ، فتأكد من تجنب استخدام الملابس الضيقة لفترة من الوقت.



مصدر المعلومات موقع wikihow.



