بمناسبة المولد النبوي .. ندوة دينية بقرية البركاوي بأوقاف الشرقية.. صور

نظمت إدارة أوقاف مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ندوة دينية احياءا لذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد الرحمن في قرية البركاوي بمدينة مشتول السوق بالشرقية.



وبدأ الندوة، الشيخ ايمن سلوع، امام مسجد الرحمن، بتواشيح دينية في مديح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.



وألقى الشيخ محمود الشيمي، احد أئمة الأوقاف، كلمة عن حب السيرة وسيرته العطرة مناشدا الجميع باتباع سنته والاقتداء بهديه النبوي مؤكدا أن هذا هو أعظم احتفال بذكرى مولده الشريف.



ولاقت الندوة ترحيبا من أهالي قرية البركاوي، مؤكدين أن مثل هذه الاحتفالات ترفع عندهم الروحانيات الايمانية وكذلك تحبب الأطفال في المساجد والتردد عليها مناشدين إدارة أوقاف مشتول السوق بضرورة تكرارها.