خصم كبير على Apple iPhone XS | اشتريه بهذا السعر

يسعى الكثيرون من عشاق هاتف آيفون الشهير لامتلاكه، إلا أن سعره المرتفع يقف حائلًا أمام تحقيقهم ذلك.



خصومات البلاك فرايداى التى بدأت فى الظهور كشفت عن إمكانية شراء هاتف iPhone XS بـ 10 آلاف جنيه فقط.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone XS سعة 64 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 609 دولارا أمريكيا، ما يعادل 10 ألاف جنيه مصري.



ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصة أمازون للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل الأمريكية.



ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.



ويمكنك شراؤه من منصة أمازون عبر هذا الرابط



https://www.amazon.com/Apple-iPhone-XS-64GB-Gold/dp/B07K4V35TJ/ref=sm_n_ma_dka_EG_pr_ran?adId=B07K4V35TJ&creativeASIN=B07K4V35TJ&linkId=f334370ecb4e6f852be821f2ad9173d5&tag=phone0e0d-20&linkCode=w58&ref-refURL=https%3A%2F%2Fwww.phonearena.com%2Fnews%2FThe-iPhone-XS-is-at-a-big-discount-on-Amazon-today_id120518&slotNum=0&imprToken=-cbTYLUOSOJ2C-K9fN4HiA&adType=smart&adMode=manual&adFormat=card&impressionTimestamp=1574182275401