لتلبية المطالب الجماهيرية .. سكرتير عام أسوان يستمع لشكاوى المواطنين

تستكمل محافظة أسوان سلسلة اللقاءات الجماهيرية التى تعتبر السبيل لتلبية مطالب المواطنين وفقًا للقانون والإمكانيات المتاحة من خلال الالتحام المباشر بين المسئول والمواطن .



رصد " صدى البلد " إستماع اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان لمطالب وشكاوى 20 مواطنا ومواطنة، وذلك بحضور مديرى ومسئولى التضامن الإجتماعى والشئون الصحية وشركة مياه الشرب ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئول جمعية المنار لتنمية المجتمع .



شدد اللواء حازم عزت على مسئولى شركة المياه بضرورة القيام بأعمال التطهير والتسليك والصيانة لخط الصرف الصحى الرئيسى بمنطقة القطبى المتفرعة من الشارع الجديد بوسط المدينة بصفة دورية وبشكل مستمر وذلك بعد شكوى أحد الأهالى من الكسورات والطفح المتكرر لمياه الصرف الصحى نظرًا لقدم وتهالك مواسير الصرف بهذا الخط الرئيسى مما يؤثر بالسلب على البيئة وسلامة المبانى والمنشآت القائمة بالمنطقة.



أكد مسئول شركة المياه أن خط الصرف الرئيسى بمنطقة القطبى مدرج ضمن خطة الشركة للإحلال والتجديد فى العام الحالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠ وسيتم تغيير المواسير القديمة بأخرى جديدة وبأقطار أكبر من أجل إستيعاب كافة كميات مياه الصرف الناتجة عن التوسعات العمرانية الجارية بالمنطقة فى الفترة الحالية وفى المستقبل .



كما وجه اللواء حازم عزت رئيس مركز ومدينة أسوان بإدراج طلب إثنين من المواطنين ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة الجارى طرحها للمستفيدين فى الفترة المقبلة وذلك بعد إستيفاءهما لكافة الإجراءات والشروط المنظمة مراعاة لظروفهم الأسرية الصعبة .



وفى نفس اللقاء أعطى السكرتير العام توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لدراسة تقديم المساعدات المالية وتوفير معاشات تكافل وكرامة وضمان إجتماعى لـ 5 من المواطنين، وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة لبعض الحالات وتجهيز العرائس المقبلات على الزواج لبعض الحالات الأخرى .



وكلف سكرتير المحافظ مدير القوى العاملة بدراسة طلب 3 مواطنين فى حاجة إلى توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم العملية وتكون مصدر دخل أساسى لسد إحتياجاتهم المعيشية.