في يومهم العالمي.. طرق هامة لتحسين مهارات طفلك وتنميتها

ينشأ العديد من الأطفال وهم يملكون العديد من المهارات والتفاعل الاجتماعى، ولكن بعض الأطفال الآخرين يحتاجون إلى دعم عال من الآباء والأمهات لزيادة تفاعلهم والقدرة على التحدث بثقة عالية، وقد نشر موقع "flintobox" بعض الطرق الصحيحة التى تساعدك فى تنمية مهارات طفلك وهى:





- تشجيع الاتصال بالعيون

شجع أطفالك عند التحدث مع شخص ما إلى النظر فى عيونة جيدًا، وذلك يعمل على قوة التواصل وبناء الثقة بشكل رائع ومفيد.





- تميز العواطف

ضع مجموعة من الأشكال المختلفة التى تعبر عن المشاعر مثل (الفرح، الغضب، خيبة الأمل، الإثارة، الأذى، الغرابة، العصبية، التعب، الرعب، الخطر) حتى يستطيع الطفل التفرقة والفهم سريعًا بينهم





- التواصل مع الآخرين

ساعد أطفالك على تعلم التحيات والاستجابات المناسبة مثل ("من فضلك" ، "دعونا" ، "شكرًا" ، "مشترك) لأنه قد يحتاج الأطفال إلى المساعدة أو التوجيه للتفاعل مع الآخرين بشكل مناسب ، للتغلب على الخجل ، وإدارة الاستجابة ، والتعبير عن المشاعر الحقيقية، أخبر أطفالك بأنهم أحرار في التحدث وطرح الأسئلة وطرح احتياجاتهم ورغباتهم ومعتقداتهم وأفكارهم





- دعهم يديرون الموقف

إن الطفل الذي يمكنه التواصل والتعبير عن نفسه بلا خوف، ومعرفة كيفية التعامل مع المواقف المعقدة، اسمح لأطفالك بالحفاظ على طرق اتصال جيدة، واكتساب مهارات مثل التفاوض، وحل النزاعات، والتواصل غير اللفظي، والتأكيد، والمساومة، والخطاب بمفردهم





- شجّعم للبدء فى التعرف على الأصدقاء