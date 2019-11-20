رمضان صبحي: جماهير مصر الأفضل في العالم.. وحققنا حلم التأهل إلى طوكيو.. فيديو

كشف رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، عن حديثه مع اللاعبين طوال الفترة الماضية حول ضرورة إسعاد الجماهير والتركيز على حسم بطولة كأس أمم أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو.









وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت: "صعدنا وحققنا الأمل المطلوب والوصول لأولمبياد طوكيو، والطموح زاد سنحتفل اليوم وبداية من غد سنركز على حسم البطولة أمام كوت ديفوار، حديثي مع اللاعبين دائما أننا سنضحي بأنفسنا من أجل إسعاد الجمهور، ورد جزء من موقفهم معنا في ظل دعمهم وأشكرهم بشدة".





وأتم: "لعبت في أوروبا لكن جماهير مصر أفضل جمهور في العالم، ولن أوفيهم حقهم".



