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أخبار العالم

الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء دمشق.

وقالت الوكالة إن "الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي".

وذكرت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قام فجر الاربعاء من اتجاهي الجولان المحتل، و”مرج عيون” اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ.

وأوضحت أنه على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأضافت أنه ما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان.

وأوضحت أن العدوان يتم من فوق الأراضي الفلسطينية واللبنانية.
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