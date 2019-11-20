يتخطى الـ 23 عاماً.. تعرف على مصير مشاركة رمضان صبحي في أولمبياد طوكيو

حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على جنوب افريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما 3-0 ، ليواجه كوت ديفوار في النهائي ، ويلعب المنتخب الأولمبي لغانا مع "الأولاد" على المركز الثالث.





يتأهل المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد ، لذلك فقد تأهل رسميا مصر وكوت ديفوار ، وفي انتظار البطاقة الثالثة ، التي تحسمها مباراة غانا وجنوب افريقيا.





وبعودة مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية، بعد غياب عن نسخة ريودي جانيرو 2016 ، يتساءل البعض عن اللائحة الخاصة باللاعبين ، المشاركين في التصفيات ، والذين سيتخطى أعمارهم الـ23 عاما ، حين انطلاق الأولمبياد، مع العلم ان معروف لدى متابعي أنظمة البطولات في الساحرة المستديرة ، ان من حق الفراعنة الصغار ضم 3 لاعبين من المنتخب الأول "فوق السن".





والتساؤل هنا يخص اللاعبين الذين يمثلون قوام المنتخب الأولمبي، والذين سيكونون قد تخطوا الـ23 عاما، على سبيل المثال وليس الحصر، رمضان صبحي وناصر ماهر ، وآخرين.





وتنص لائحة أولمبياد طوكيو، أن جميع اللاعبين المشاركين في مباريات التصفيات، والمقيدين في قائمة المنتخب الأولمبي حينها ، لا يحتسبون فوق السن ، مع انطلاق الأولمبياد ، ويعدوا من لاعبي المنتخب الأوليمبي ، حتى لو تخطت أعمارهم الـ23 عامًا، والعبرة هنا بالقيد مع المنتخب والمشاركة في التصفيات.



