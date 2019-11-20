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رياضة

يتخطى الـ 23 عاماً.. تعرف على مصير مشاركة رمضان صبحي في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:36 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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ريهام بكير
حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على جنوب افريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما 3-0 ، ليواجه كوت ديفوار في النهائي ، ويلعب المنتخب الأولمبي لغانا مع "الأولاد" على المركز الثالث.

يتأهل المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد ، لذلك فقد تأهل رسميا مصر وكوت ديفوار ، وفي انتظار البطاقة الثالثة ، التي تحسمها مباراة غانا وجنوب افريقيا.

وبعودة مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية، بعد غياب عن نسخة ريودي جانيرو 2016 ، يتساءل البعض عن اللائحة الخاصة باللاعبين ، المشاركين في التصفيات ، والذين سيتخطى أعمارهم الـ23 عاما ، حين انطلاق الأولمبياد، مع العلم ان معروف لدى متابعي أنظمة البطولات في الساحرة المستديرة ، ان من حق الفراعنة الصغار ضم 3 لاعبين من المنتخب الأول "فوق السن".

والتساؤل هنا يخص اللاعبين الذين يمثلون قوام المنتخب الأولمبي، والذين سيكونون قد تخطوا الـ23 عاما، على سبيل المثال وليس الحصر، رمضان صبحي وناصر ماهر ، وآخرين.

وتنص لائحة أولمبياد طوكيو، أن جميع اللاعبين المشاركين في مباريات التصفيات، والمقيدين في قائمة المنتخب الأولمبي حينها ، لا يحتسبون فوق السن ، مع انطلاق الأولمبياد، ويعدوا من لاعبي المنتخب الأوليمبي ، حتى لو تخطت أعمارهم الـ23 عامًا، والعبرة هنا بالقيد مع المنتخب والمشاركة في التصفيات.

وبذلك ستكون المجموعة الحالية من اللاعبين هم القوام الأساسي لمنتخب مصر في طوكيو 2020 ، مع الاستعانة بـ 3 لاعبين فوق السن من المنتخب الأول.
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