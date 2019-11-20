موريشيوس تجذب السياح السعوديين بـ أطباق وأكلات شهية

موريشيوس أحد أكثر الوجهات جاذبية للسياح السعوديين والشرق أوسطيين في الآونة الأخيرة لجمال شواطئها وطبيعتها الخلابة.





ومع ذلك فإن أهم عامل تتميز به الجزيرة هو الطعام اللذيذ والفريد من نوعه، وعلاوة على ذلك فإن أكثرالأطباق المتوفرة شهية لأبعد الحدود ومكوناتها طازجة وحلال.





وبسبب اختلاط الثقافات المتعددة في الجزيرة فإن المطبخ المحلي مليء بالنكهات الفريدة والأطباق المميزة التي تجمع بين أذواق المطبخ الاسيوي والافريقي والاوروبي.





وتشتهر موريشيوس بالسمك الطازج الوفير في المحيط الهندي، وتستخدم المكونات البحرية في عديد من الأطباق المحلية مثل الروغايل والديم سام الصيني والكاري الهندي والأطباق الفرنسية الفاخرة.





كما وتحتضن الجزيرة تشكيلة رائعة من الوجبات السريعة مثل الدال بوري (خبز محشي بالحمص المدمس) وفطيرة الخضروات المقلية والسمبوسة وكعك الفلفل والعديد من الأطباق الشهية الأخرى.





وتمتلك الجزيرة عددًا من المكونات المحلية المهمة لبعض الأطباق اليومية الشهيرة مثل الأناناس وجوز الهند، وتعتبر هاتان الفاكهتان رمزًا وطنيًا للجزيرة لكثرة توافرهما حول الجزيرة، حيث يستمتع بهما الناس كوجبة خفيفة أو شراب منعش أو حلوى لذيذة.





وتستخدم أيضًا نبتة الفانيلا في عديد من الأكلات في الجزيرة مثل البوظة والكريم برولي وشاي بويس شيري الشهير.





وكما هو المعتاد في الشرق الأوسط فإن السكان المحليين في موريشيوس يستمتعون بأكل لب النخيل الطازج، وتعتبر هذه الوجبة الرطبة من الأطعمة الشهية في الجزيرة ودائمًا ما تقدم مع السلطة.



