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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية غدا في الدوري الممتاز

صدى البلد

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الداخلية غدا في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز.


وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل، محمد فوزي، كمال السيد.


خط الدفاع :محمد عمار ،حاتم سكر ،حمدي النقاز ،عبد الكريم مصطفى ،محمد دسوقي ،عصام صبحي.


خط الوسط :عماد حمدي ،هشام محمد ،عمر الساعي ،بشار أشرف ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عبد الرحمن مجدي ،مروان حمدي ،على الملواني ،إيريك تراوري.


خط الهجوم :نادر فرج ،باسم مرسي.


ويتواجد الاسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة ،بينما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

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