بعد تأهل مصر لـ الأوليمبياد.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ طوكيو 2020

حجز المنتخب الأولمبي بطاقة التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على جنوب افريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 3-0 ، ليواجه كوت ديفوار في النهائي ، ويلعب المنتخب الأوليمبي لغانا مع "الأولاد" على المركز الثالث.





منتخب مصر ، هو ثامن المتأهلين بعد تأهل منتخبات أوروبا الـ4 وهي: إسبانيا وألمانيا وفرنسا ورومانيا، ومنتخب نيوزيلندا ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، بجانب اليابان الدولة المنظمة "طوكيو".





ومع مطلع العام المقبل ، تحسم المنتخبات المتبقية من تصفيات اسيا وامريكا الشمالية و امريكا الجنوبية ، الـ7 المتأهلين لطوكيو 2020 ، والتي تقام من 22 يوليو وحتى 8 أغسطس 2020.



