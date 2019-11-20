ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تأهل مصر لـ الأوليمبياد.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ طوكيو 2020

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
Advertisements
ريهام بكير
حجز المنتخب الأولمبي بطاقة التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على جنوب افريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 3-0 ، ليواجه كوت ديفوار في النهائي ، ويلعب المنتخب الأوليمبي لغانا مع "الأولاد" على المركز الثالث.

منتخب مصر ، هو ثامن المتأهلين بعد تأهل منتخبات أوروبا الـ4 وهي: إسبانيا وألمانيا وفرنسا ورومانيا، ومنتخب نيوزيلندا ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، بجانب اليابان الدولة المنظمة "طوكيو".

ومع مطلع العام المقبل ، تحسم المنتخبات المتبقية من تصفيات اسيا وامريكا الشمالية و امريكا الجنوبية ، الـ7 المتأهلين لطوكيو 2020 ، والتي تقام من 22 يوليو وحتى 8 أغسطس 2020.

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأوليمبية ، يتأهل لها في كرة القدم، 4 منتخبات أوروبية، و3 إفريقية، و3 آسيوية، ومنتخبين من أمريكا الجنوبية ، ومثلهما من الشمالية ومنتخب من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الدولة المضيفة ليكونوا 16 منتخبًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد الجماهير على ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبي .. صور

وصول حافلة المنتخب الأولمبي ستاد القاهرة

غرف ملابس منتخبي مصر والكاميرون فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. صور

يتخطى الـ 23 عاماً.. تعرف على مصير مشاركة رمضان صبحي في أولمبياد طوكيو

مصر في أوليمبياد طوكيو.. دورة الألعاب تنتظر 7 منتخبات أخرى في 2020

ترشيحاتنا

أحمد شوبير: محمد صلاح رحب بالمشاركة مع المنتخب الأوليمبي

دعاء لحفظ الجنين وتثبيته.. يحميه من الحسد والتشوهات

محمد فضل يرشح لاعب واحد فقط للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020

حدث تاريخي | ناسا تعلن اكتشاف مياه خارج الأرض واكتمال ظروف وجود حياة أخرى.. فيديو

كل الناس على راسي .. مصطفى محمد يرد على تصريحات أحمد بلال ..فيديو

أنتِ الحب الكبير.. جمال عبدالناصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر على رأسها.. قائمة أفضل 25 دولة للسفر في عام 2020

الدفاع المدني السعودي يخرج رضيعاً احتجز داخل منزله والبوتاجاز مشتعل

فستان اسود قصير.. نيرمين الفقي تتألق في احتفالية الماريوت