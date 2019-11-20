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أخبار العالم

قصف إسرائيلي على العاصمة السورية..فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تصدي الدفاع الجوي السوري، العدوان الإسرائيلي، الذي تعرض له محيط العاصمة دمشق، عقب منتصف الليل، قبل وصول معظم الصواريخ إلى أهدافها. 

وقال مصدر عسكري إلى سانا إنه: "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".

وأضاف المصدر "أن العمل ما يزال مستمرًا لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".

وذكر مصدر طبي أن رجلًا وامرأة قتلا فيما أصيب عدد آخر جراء العدوان في بلدة بيت سابر بمنطقة سعسع جنوب غرب دمشق.

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