سمير عدلي ينهي إجراءات إقامة الأهلي وملعب التدريب في تونس

أنهي الجهاز الإداري بالنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأنهى الأهلي كل الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال، وكافة الأمور الإدارية، وذلك من خلال الاتصالات التي أجراها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري، مع كل من السفير المصري في تونس نبيل حبشي ورئيس اتحاد الكرة التونسي وديع الجريء.



وتم التنسيق خلال الأيام الأخيرة بين كافة الأطراف للإتفاق بشكل نهائي على كل التفاصيل الإدارية منذ وصول البعثة إلى تونس وحتي موعد عودتها للقاهرة، والتأكد من عدم وجود أي ثغرة ــ حتى ولو بسيطة في تفاصيل الرحلة ــ ، وشمل التنسيق أيضا رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتحديد موعد الحصص التدريبية التي يرغب في خوضها بعد وصول البعثة لتونس.



يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستسافر لتونس عقب انتهاء مباراة الجونة في الدوري العام المقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري بالغردقة.