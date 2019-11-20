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رياضة

معسكر مغلق لسيدات السلة بالأهلي استعدادا لسبورتنج

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يدخل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض المواجهة المهمة أمام سبورتنج غدًا الخميس ضمن منافسات دوري المرتبط.

ويعقد الكابتن علي هاشم، المدير الفني للأهلي، محاضرة مساء اليوم لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على المهام الفنية المطلوبة من اللاعبات خلال اللقاء، بحثًا عن الفوز ومواصلة العروض القوية والمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ الخميس على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.


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