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ديني

في ذكرى وفاة كروان الصعيد | اشتهر بتعليم أولاد القرية حفظ وتلاوة القرآن

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:27 م
الشيخ محمود أبوالوفا
الشيخ محمود أبوالوفا الصعيدي
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عبد الرحمن محمد
القارئ الشيخ محمود أبوالوفا الصعيدي، أطلق عليه كروان الصعيد لعزوبة صوته، ولد القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، داخل قرية كلح الجبل بمحافظة أسوان، فجاء صوته عذبًا ودافئًا مثل مياه نهر النيل، فيما بدأت رحلته مع حفظ وتلاوة القرآن قبل سن الرابعة، حسبْ المعلومات المتاحة على موقعه الإلكتروني الرسميّ.

تذوّق أبو الوفا نكهة القرآن الكريم على يد والدتُه ، واشتهر بتعليم أولاد القرية حفظ وتلاوة القرآن، ثم التحق فيما بعد بكتّاب القرية، إلى أن حصل على دبلوم الثانوية التجارية بتاريخ 1972، وعمل بعدها بالشؤون الاجتماعية داخل المحافظة، ثم انتقل فيما بعد إلى القاهرة، كي يدرس القراءات وعلوم القرآن في الأزهر، بشكل حُر، وليس كطالب أساسي .

في عام 1995، قرأ أبوالوفا لأول مرة داخل مسجد رئيسة الديوان، السيدة زينب، إذ قال حينها: «شعرتُ أنني أقرأ للعالم كله»، كما تأثر حينها بالشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ المنشاوي وهم أول قراء للقرآن سمعناهم، وكذلك الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ البهتيمي، فهؤلاء جميعا سادوا العالم وكانوا قمما في التلاوة، لكن الشيخ عبدالباسط ساد العالم وحده بصوته وهذه هبة من الله.

توفي أبو الوفا في 19 نوفمبر 2018 عن عمر يناهز 64 عاما .
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