مصطفى محمد يحرج مراسل أون سبورت | فيديو





علق مصطفى محمد هداف منتخب مصر الأوليمبى وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة على سؤال مراسل أون سبورت الزميل حسن غنيمة حول اختبار كشف المنشطات الذى خضع له عقب نهاية مباراة جنوب إفريقيا أمس بشكل ساخر ضاحكا قائلا : هو أنا حامل يا حسن.



وكان مراسل أون سبورت قد سأل مصطفى محمد عن نتيجة إختبار كشف المنشطات وتحليل البول الذى يستوجب بقاء فترات طويلة ليرد مصطفى محمد بهذه الإجابة ويدخل الثنائى فى نوبة ضحك.



وسجل مصطفى محمد 4 أهداف قاد بها منتخب مصر للتأهل إلى مباراة نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بواقع هدفا خرجت به مباراة مصر ومالى فى الإفتتاح هدفا في فوز مصر على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهدفين فى فوز مصر على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.



وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما ليلاقى منتخب كوت ديفوار مساء الجمعة المقبل عقب فوزه على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء وسط دعم جماهيرى فاق الـ 72 ألف مشجع.

