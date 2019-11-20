اليوم العالمي للطفولة.. الكرنك تحتفل مع أطفال جمعية للصم وضعاف السمع

قام قطاع السياحة الكرنك بمصر للطيران برئاسة جمال الجزار رئيس القطاع، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة الجمعية المصرية لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة.



وحرص قطاع السياحة بمصر للطيران، على تقديم هدايا رمزية ومتنوعة للأطفال، وتم التقاط صور تذكارية مع أطفال الجمعية.



يأتى ذلك من منطلق التزام شركة الكرنك للسياحة التابعة لمصر للطيران بالمسئولية المجتمعية، ومساهمتها في العديد من الفعاليات الاجتماعية.