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أخبار العالم

الجامعة العربية تحضر لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:11 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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نادر سمير
استضافت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، الاجتماع الـ 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومشاركة الوزراء بالدول الأعضاء في المكتب أو من يمثلهم، من مصر والكويت وتونس ولبنان والعراق والسودان وليبيا، وبحضور السفير محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الـ ٣٥ لمجلس وزراء العدل العرب التي تعقد غدا الخميس برئاسة البحرين.

وقال الوزير المفوض ياسر عبدالمنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، ومسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود لعرضها على المجلس الوزاري، غدًا الخميس، وعلى رأسها متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأضاف عبدالمنعم أن هناك عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجانا لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة وداعما للدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها منها تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين، كما ناقش المكتب التنفيذي أيضًا موضوعات أخرى تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وضرورة تصديق الدول على هذه الاتفاقية التي خرجت من الجامعة العربية.

وأكد أن هناك تعاونا عربيًا دوليًا في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تفعيلا لهذا التعاون، حيث اعتمد المكتب التنفيذي اليوم القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون داعمًا ونواة ومرشدًا للدول العربية في تعزيز قوانينها الوطنية في مكافحة الإرهاب.
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