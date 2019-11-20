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مرأة

بـ كب أسود.. درة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها تدعو للأمل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:32 م
رنا عصمت
نشرت الفنانة التونسية درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت درة على الصور قائلة:"في التارو تعتبر الوردة رمزا للتوازن... يعبر عن الوعد وبداية جديدة والأمل... أشواكها تمثل الدفاع ، والجسدية ، والخسارة ، والتفكير. تظهر الوردة في أركانا الرئيسية على بطاقات الساحر والقوة والموت والخداع".

ظهرت الفنانة درة بإطلالة غريبة، مرتدية كب اسود وهو ما جعل إطلالتها مثيرة، ولكنها اعتمدت على المكياج باللون الروز مثل الوردة التي ظهرت بها، ووضعت العدسات اللاصقة باللون الاخضر.

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