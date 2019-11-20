بـ كب أسود.. درة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها تدعو للأمل

نشرت الفنانة التونسية، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقتعلى الصور قائلة:"في التارو تعتبر الوردة رمزا للتوازن... يعبر عن الوعد وبداية جديدة والأمل... أشواكها تمثل الدفاع ، والجسدية ، والخسارة ، والتفكير. تظهر الوردة في أركانا الرئيسية على بطاقات الساحر والقوة والموت والخداع".ظهرت الفنانةبإطلالة غريبة، مرتدية كب اسود وهو ما جعل إطلالتها مثيرة، ولكنها اعتمدت على المكياج باللون الروز مثل الوردة التي ظهرت بها، ووضعت العدسات اللاصقة باللون الاخضر.