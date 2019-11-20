افتتاح مدارس جديدة لمواجهة أزمة ارتفاع كثافات الفصول في القليوبية

عقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اليوم اجتماعا مع المهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء مدن بنها والخانكة وحي غرب شبرا الخيمة وذلك لاستعراض خطة فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية للتوسع في إنشاء مدارس جديدة فضلا عن استعراض إنجازات الهيئة والمدارس الجاهزة للافتتاح بالمحافظة.



وقال المحافظ إن افتتاح المدارس الجديدة يؤدي إلى خفض الكثافة بالفصول المدرسية ويعد هذا هدفا أساسيا نسعى دائما لتحقيقه وسيتم افتتاح المدارس الجديدة لتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء القليوبية.



ووجه المحافظ مدير عام الأبنية التعليمية بضرورة المتابعة الجادة لتنفيذ وإنشاء المدارس في أقرب وقت بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية المختصة والأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق والخدمات. مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ لسرعة دخول المدارس الجديدة إلى الخدمة.



وأكد أن التنسيق والتعاون التام القائم بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وفي مقدمتها القضاء على مشكلة كثافات الفصول والفترات بالمدارس في جميع المراحل التعليمية لتحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية بنطاق المحافظة.