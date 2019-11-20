رضا عبدالعال يقود بلدية المحلة للفوز الأول 1 / 0 على بيلا بدوري القسم الثاني

حقق فريق بلدية المحلة الفوز على منافسه بيلا بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .
ونجح رضا عبدالعال المدير الفني للفريق بلدية المحلة في أول مهمة بحصد الثلاث نقاط بجانب تحقيق أول فوز لصالح الفريق في دوري القسم الثاني .
وكان فريق بلدية المحلة تحت قيادة كرم جابر تعرض لخسارتين أمام الرجاء وأبوقير للاسمدة بينما تعادل أمام المنصورة وألعاب دمنهور .
جدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة يصعد للمركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 5 نقاط بينما توقف رصيد بيلا عند المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط .