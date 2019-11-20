رضا عبدالعال يقود بلدية المحلة للفوز الأول 1 / 0 على بيلا بدوري القسم الثاني

حقق فريق بلدية المحلة الفوز على منافسه بيلا بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .





ونجح رضا عبدالعال المدير الفني للفريق بلدية المحلة في أول مهمة بحصد الثلاث نقاط بجانب تحقيق أول فوز لصالح الفريق في دوري القسم الثاني .





وكان فريق بلدية المحلة تحت قيادة كرم جابر تعرض لخسارتين أمام الرجاء وأبوقير للاسمدة بينما تعادل أمام المنصورة وألعاب دمنهور .



