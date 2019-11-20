في لقاء الأزمة.. سيراميكا كليوباترا يفوز على الزرقا وينفرد بقمة مجموعة القاهرة

انفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالمركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، بعدما أضاف ثلاث نقاط جديدة لرصيده، عقب الفوز على الزرقا في اللقاء الذي أقيم اليوم بالجولة الرابعة بهدفين دون رد، سجلهما محمد جمال ومحمد سانييه.



بدأ هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من: محمود شكري وخالد الحسيني وطارق سامي ومحمود صقر ومحمد جمال وضياء قنديل ومحمد جمعة شيكا وعبد الله بيكا وأحمد حسني وأحمد غنيم وشادي حسين.



أظهر لاعبو سيراميكا كليوباترا تفوقا كبيرا وملحوظا في بداية الشوط الأول، وتنوعت الاختراقات من الجانبين الأيمن والأيسر، ولاحت أكثر من فرصة للمهاجمين أحمد حسني وأحمد غنيم ولكنها كانت خارج المرمى.



ومن اختراق جديدة لشادي حسين من الجانب الأيسر في الدقيقة ٢٨، ومرر الكرة في المساحة الخالية الى محمد جمال الذي أرسل الكرة بعيدا عن أيدي الحارس معلنا تقدم فريقه بهدف حافظ عليه لينتهي الشوط بهذه النتيجة.



ضغط الزرقا في بداية الشوط الثاني على أمل ادراك هدف التعادل، ولكن دفاع سيراميكا كليوباترا كان قويا، ونجح البديل محمد سانييه في إضافة الهدف الثاني من عرضية عبد الله بيكا في الدقيقة ٧٧.



بعد الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب، واكتفى كل فريق بمحاولات خفيفة على مرمى المنافس، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة، ويعتلي جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.