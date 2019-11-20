عاد مصابا.. مخاوف زملكاوية بسبب فرجاني ساسي

مخاوف زملكاوية من الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط الزملكاوي ونجم الشباك الأول للفريق فرجاني ساسي أثناء مباراة منتخب تونس مع غينيا الاستوائية أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.



حجم الإصابة



طبيب المنتخب التونسي، سهيل الشملي، كشف في تصريحات لصحيفة الصباح التونسية عن حجم إصابة ساسي الذي يحتاجه الزمالك بقوة عقب عودة مباريات الدوري بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.



وقال الشملي، إن إصابة فرجاني ساسي عبارة عن أوجاع في أوتار الفخذ، وقررنا خروجه من المباراة حتى لا تتضاعف حالته بعد إحساسه بآلام في أوتار الفخذ".



موقف الزمالك



نادي الزمالك قرر إخضاع التونسي فرجاني ساسي إلى كشف الطبي آخر عقب عودته من تونس لتحديد حجم الإصابة بدقة، وقرار تواجده مع الفريق خلال الفترة القادمة من عدمه.



ومن المقرر أن يعود فرجاني ساسي ومواطنه حمدي النقاز إلى القاهرة غدًا الخميس، بعد انتهائها من المشاركة مع نسور قرطاج في مباريات التصفيات الإفريقية.



ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري.



فرجاني مع الزمالك



تمكن فرجاني ساسي منذ إنضمامه للزمالك بداية من موسم 2018 من جذب الإنتباه إليه كلاعب قائد للفريق وصانع ألعاب مخضرم قادر على تغيير دفة اللعب ونتيجة اللقاء في أي وقت.



حاز ساسي بجدار لقب أفضل لاعب في الزمالك الموسم الماضي كما اختاره الجميع كأفضل لاعب محترف في الدوري المصري لـ موسم 2018 - 2019.



وكسب فرجاني ساسي تعلق الجماهير الزملكاوية به ليصبح النجم الأكثر جماهيرية في القلعة البيضاء متفوقا على نجوم الفريق المحليين وكذلك على مواطنه حمدي النقاز والمغربيين خالد بوطيب وحميد أحداد.

