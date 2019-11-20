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مرأة

فستان غريب.. إطلالة لبلبة في افتتاح القاهرة السينمائي.. شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:50 م
لبلبة
لبلبة
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رشا عوني
حضرت النجمة لبلبة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 الذي بدأت فعالياته منذ قليل.

وظهرت النجمة لبلبة بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستانا أخضر مرصعا بالذهبي اللامع، وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تنل إطلالتها إعجاب جمهورها.

وافتتحت  الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

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