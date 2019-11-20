بدعم من البنك العربي الأفريقي.. تفاصيل أول عملية توريق قصيرة الأجل في مصر بـ 167 مليون جنيه

أعلنت شركة بيرميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وهي أول شركة مصرية تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي بحجم أعمال يبلغ مليار جنيه، عن إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة ١٦٧ مليون جنيه، وذلك بمحفظة مستحقات بقيمة 185 مليون جنيه.





وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة اجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم. علمًا بأن عملية التوريق سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.





وحصل الطرح على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) وهو أعلي تصنيف ائتماني للأدوات قصيرة الأجل، وتم الإصدار الأول بفترة استحقاق ١٠ أشهر وذات عائد ثابت قدره 12.59٪، ويتم سداد أصل وعائد السندات على 3 أقساط خلال عمر السند، وهو الإصدار الأول من برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة بريميومانترناشونال لخدمات الائتمان في السوق المصري. ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر حيث يقوم البرنامج على تعدد إصدارات السندات في مدة زمنية معينة تحت مظلة البرنامج ذاته،وحصلت العملية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع للقانون رقم (172) لسنة 2018 لعمليات التوريق قصيرة الأجل.





قامت مجموعة العمل المكونة من المجموعة المالية هيرميس والبنك العربي الأفريقي الدولي ومكتب الدريني وشركاه وشركة KPMG بالتعاون لإصدار تلك السندات، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وضامن تغطية الاكتتاب.و قد قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن التغطية و متلقى الاكتتاب وأمين الحفظ.كما قام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة KPMG بدور مراقب الحسابات.





هذا وقد تم غلق باب الاكتتاب في السندات خلال شهر أكتوبر 2019 وتم تغطية الاكتتاب بالكامل.





وقد صرح بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بريميوم إنترناشيونال: "كانت بريميوم رائدة في تقديم التمويل الاستهلاكي في ٢٠٠٢، وذلك عبر بطاقاتها المبتكرة والأولى من نوعها للتقسيط على 10 شهور بدون فوائد،ونحن فخورون مرة أخرى أن نصبح الشركة الأولى التي تقود أول عملية توريق قصيرة الأجل في مصر وتحقق أعلى تصنيف ائتماني، وذلك بفضل استراتيجية تحصيل المديونيات المبتكرة التي تضمن أقل معدلات تأخر في الدفع من قبل المستهلكين."





وأضاف أنطاكي: "هذه هي المرحلة الأولى من خطة بريميوم على مدار عامين لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة ٢ مليار جنيه، وذلك لتنويع مصادر التمويل وتخفيض الرافعة المالية في الميزانية عن طريق الاستفادة من 2.5 مليار جنيه من المدفوعات المتعلقة بتحصيل الديون والإقراض الاستهلاكي."





وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس أن الشركة رسخت ريادتها مجددًا بإتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وهي أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصري. وأضاف جاد أن اتجاه الشركة لتشكيل فريق مستقل لإدارة صفقات ترتيب الدين يأتي ضمن استراتيجية تنمية باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق التي تعمل بها، بالتوازي مع التوسع بعمليات الشركة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.





وأعرب جاد عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة بريميوم على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه، علمًا بأن البرنامج حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أكتوبر الماضي.





وصرح شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي: